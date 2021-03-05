İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, deplasmanda Liverpool'u Mason Mount'un attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool ile Chelsea, Anfield Road'da kozlarını paylaştı. Londra ekibi, rakibini 42. dakikada Mason Mount'un attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı sahibi oldu.

OZAN KABAK 90 DAKİKA OYNADI

Liverpool forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Chelsea bu sonuçla puanını 47'e yükselterek 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Liverpool ise 43 puanda kalarak 7. sırada kendine yer buldu.

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