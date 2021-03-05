05 Mart 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 0-1 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea Liverpool'u tek golle geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

İngiltere 'in 29. haftasında , deplasmanda 'u 'un attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'in 29. haftasında ile , 'da kozlarını paylaştı. ekibi, rakibini 42. dakikada 'un attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı sahibi oldu.

OZAN KABAK 90 DAKİKA OYNADI

Liverpool forması giyen milli futbolcu , ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Chelsea bu sonuçla puanını 47'e yükselterek 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Liverpool ise 43 puanda kalarak 7. sırada kendine yer buldu.

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