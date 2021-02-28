28 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Sheffield United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Liverpool maçı 28 Şubat Pazar günü saat 22:15'te 'ta canlı yayınlanacak.

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