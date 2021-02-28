İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Sheffield United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Sheffield United ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Liverpool maçı 28 Şubat Pazar günü saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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