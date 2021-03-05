05 Mart 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Levante 1-2 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona'nın rakibi A. Bilbao!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

yarı final rövanş maçında sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı. Normal süresi 1-1 biten maçı Athletic Bilbao uzatmalar sonucunda 2-1 kazandı ve finalde 'nın rakibi oldu.

'nda finalin adı belli oldu. Athletic Bilbao, 1-1'in rövanşında konuk olduğu 'yi uzatmalarda 2-1 mağlup edip finalde ile eşleşti.

Levante 17'de Roger ile öne geçerken, Bilbao'ya turu getiren golleri 30'da (pen.) ile 112'de Berenguer kaydetti.

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