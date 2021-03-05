Levante 1-2 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Barcelona sahasında Sevilla'yı konuk etti. Mücadelenin normal süresi 2-0 biterken, maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Katalan temsilcisi skoru 3-0'a getirdi ve karşılaşma böyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Barcelona, Kral Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu.