22 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 0 - 2 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG'ye evinde Monaco şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

Fransa 'de zirve yarışını sürdüren Saint-Germain, evinde 'ya 2-0 mağlup olarak ağır yara aldı. Bu sonuçla Paris ekibi, ligde lider konumunda bulunan 'in 4 puan gerisinde kaldı.

'nde () Saint-Germain (), sahasında 'ya 2-0 yenildi.

Ligue 1'in 26. haftasında PSG, Monaco'yu konuk etti.

Monaco, 6. dakikada ve 51. dakikada 'ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu skorla PSG, lider 'in 4 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti. Monaco ise puanını 52'ye yükseltti.

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