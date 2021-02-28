İtalya Serie A'nın 24. haftasında Roma ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Roma - Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Milan maçı 28 Şubat Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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