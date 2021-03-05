05 Mart 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich Albion 0-1 Everton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Okay'lı West Bromwich Everton'a yenildi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.03.2021

Premier Lig'in 29. haftasında milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Albion, sahasında Everton'a Richarlison'un attığı golle 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile Everton kozlarını paylaştı. Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne ve milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun 90 dakika forma giydiği West Brom rakibin 1-0 mağlup oldu.

Konuk ekibin golü karşılaşmanın 65. dakikasında Richarlison'dan geldi.

Bu skorla Everton puanını 46'ya yükseltirken, West Bromwich 17 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona'nın rakibi A. Bilbao! Barcelona'nın rakibi A. Bilbao!
Parma - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Parma - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool - Leipzig maçının oynanacağı yer belli oldu! Liverpool - Leipzig maçının oynanacağı yer belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ