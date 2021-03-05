Premier Lig'in 29. haftasında milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albion, sahasında Everton'a Richarlison'un attığı golle 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında West Bromwich ile Everton kozlarını paylaştı. Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne ve milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun 90 dakika forma giydiği West Brom rakibin 1-0 mağlup oldu.

Konuk ekibin golü karşılaşmanın 65. dakikasında Richarlison'dan geldi.

Bu skorla Everton puanını 46'ya yükseltirken, West Bromwich 17 puanda kaldı.

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