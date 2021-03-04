04 Mart 2021, Perşembe
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Milan-Udinese: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 25. haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Udinese ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
İtalya Serie A'da heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Milan sahasında ağırladığı Udinese ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, ikinci yarıda 66. dakikada konuk ekip Rodrigo ile 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic ve Mandzukic'in kadroda olmadıkları mücadelede Stefano Pioli'nin ekibi 1 puanı 90+7'de Franck Kessie'nin attığı golle kurtardı.
Bu sonuçla Milan puanını 53'e, Tolgay Arslan'ın 71 dakika sahada kaldığı Udinese ise 29'a yükseltti.
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