04 Mart 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Milan-Udinese: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milan ile Udinese yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

İtalya Serie A'nın 25. haftasında milli futbolcu 'nun formasını giydiği , sahasında Udinese ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

İtalya Serie A'da heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde sahasında ağırladığı Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, ikinci yarıda 66. dakikada konuk ekip Rodrigo ile 1-0 öne geçti. , Ibrahimovic ve 'in kadroda olmadıkları mücadelede 'nin ekibi 1 puanı 90+7'de 'nin attığı golle kurtardı.

Bu sonuçla Milan puanını 53'e, 'ın 71 dakika sahada kaldığı Udinese ise 29'a yükseltti.

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