21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 0 - 3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milano derbisinde kazanan Inter
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

İtalya 'da 23. haftada derbisi heyecanı yaşandı. Inter deplasmanda golcüleriyle, 'ı 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlama aldı.

'nın 23. haftasında Inter, derbisinde 'da karşılaştığı 'ı 3-0 mağlup etti. Milan'da milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Serie A'nın 23. haftasında Milan ile Inter, San Siro'da karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip 5. dakikada ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla ile sona erdi. Inter, ikinci yarıda 57. dakikada Lautaro Martinez ve 66. dakikada da 'nun golleri ile farkı 3'e çıkardı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca 'nin öğrencileri maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter puanını 53'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İkinci sırada bulunan Milan ise 49 puanda kalarak zirve yolunda yara aldı.

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