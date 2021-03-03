03 Mart 2021, Çarşamba
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Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig
Fransa Ligue 1'de Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Lille ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LILLE - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lille - Marsilya maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
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