03 Mart 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Lille - Marsilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

'de , ve 'in formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 28. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Marsilya maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te 'te canlı yayınlanacak.

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