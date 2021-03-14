14 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 2-1 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Londra derbisinde kazanan Arsenal!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'de 28. hafta karşılaşmasında evinde 'ı 2-1 mağlup etti.

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında sahasında 'ı konuk etti.

'nda oynanan Arsenal - Tottenham maçının 33. dakikasında , attığı "rabona" golüyle Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi.

Arsenal'da 44. dakikada sahneye çıkan Martin Odegaard beraberliği sağlarken, 64. dakikadaki penaltı golüyle maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

Tottenhamlı Lamela, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Arsenal bu galibiyetle puanını 41'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Tottenham ise 45 puanla 7. sırada kaldı.

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