Arsenal 2-1 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Arsenal evinde Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Arsenal sahasında Tottenham'ı konuk etti.
Emirates Stadı'nda oynanan Arsenal - Tottenham maçının 33. dakikasında Erik Lamela, attığı "rabona" golüyle Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi.
Arsenal'da 44. dakikada sahneye çıkan Martin Odegaard beraberliği sağlarken, Alexandre Lacazette 64. dakikadaki penaltı golüyle maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.
Tottenhamlı Lamela, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Arsenal bu galibiyetle puanını 41'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Tottenham ise 45 puanla 7. sırada kaldı.
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