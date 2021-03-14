14 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Monaco 0-0 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lille Monaco engelini aşamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'de haftanın maçında milli futbolcularımız , ve 'nın formasını giydiği deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 29. hafta mücadelesinde , II. Louis Stadı'nda 'ya konuk oldu. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.

Lille'de milli futbolculardan 90 dakika forma giydi. Sakatlığı atlatan 78, ise 89. dakikada oyuna dahil oldu.

Lider Lille puanını 63'e yükseltirken, Monaco 56 puanla 4. sırada yer aldı.

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