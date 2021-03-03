03 Mart 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 0-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

B. Dortmund yarı finalde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

Çeyrek Final karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi B. Dortmund 1-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Çeyrek Final maçında sahasında 'u konuk etti. Mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

B. Dortmund'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada kaydetti. Ayrıca konuk ekipte 90+2. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

Bu sonuçla birlikte B. M'Gladbach kupaya çeyrek finalde veda ederken, B. Dortmund ise yarı finale yükseldi.

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