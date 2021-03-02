İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Manchester City ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Wolverhampton maçı 2 Mart Salı günü saat 23:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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