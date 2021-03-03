03 Mart 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 3-0 Spezia (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus ikinci yarı açıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

İtalya Serie A'nın 25. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar 3 puanı 3 golle aldı.

Serie A'nın 25. hafta karşılaşmasında , 'yı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada , 71'de ve 89. dakikada ise kaydetti. Konuk ekipte Galabinov 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldızımız , karşılaşmada 90 dakikada forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Juventus 49 puana yükselirken, Spezia ise 25 puanda kaldı.

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