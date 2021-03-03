03 Mart 2021, Çarşamba
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Juventus 3-0 Spezia (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Juventus sahasında Spezia'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar 3 puanı 3 golle aldı.
Serie A'nın 25. hafta karşılaşmasında Juventus, Spezia'yı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Morata, 71'de Chiesa ve 89. dakikada ise Cristiano Ronaldo kaydetti. Konuk ekipte Galabinov 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakikada forma giydi.
Bu sonuçla birlikte Juventus 49 puana yükselirken, Spezia ise 25 puanda kaldı.
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