20 Şubat 2021, Cumartesi
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Frankfurt 2-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'nın 22. haftasında Frankfurt, sahasında Bayern Münih'i Kamada ve Younes'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve rakibinin 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Almanya Bundesliga'nın 22. hafta mücadelelerinde Frankfurt sahasında lider Bayern Münih'i konuk etti. Ev sahibi baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve Bayern Münih'in 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Karşılaşmada Frankfurt'a galibiyeti getiren goller 12. dakikada Kamada ve 31. dakikada Younes'dan geldi. Bayern Münih'in 53. dakikada Lewandowski ile bulduğu gol puan için yeterli olmadı.
Bu sonucun ardından ev sahibi puanını 42'ye yükseltirken Bayern Münih 49 puanla liderliğini sürdürdü.
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