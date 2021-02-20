20 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Frankfurt 2-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Frankfurt Bayern'in serisini bitirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Bundesliga'nın 22. haftasında , sahasında Bayern Münih'i Kamada ve Younes'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve rakibinin 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

'nın 22. hafta mücadelelerinde sahasında lider Bayern Münih'i konuk etti. Ev sahibi baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve Bayern Münih'in 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Karşılaşmada Frankfurt'a galibiyeti getiren goller 12. dakikada Kamada ve 31. dakikada Younes'dan geldi. Bayern Münih'in 53. dakikada Lewandowski ile bulduğu gol puan için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından ev sahibi puanını 42'ye yükseltirken Bayern Münih 49 puanla liderliğini sürdürdü.

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