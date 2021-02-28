28 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Hoffenheim maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Hoffenheim maçı 28 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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