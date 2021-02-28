Almanya Bundesliga 23. haftasında Union Berlin ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Union Berlin - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Union Berlin ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Hoffenheim maçı 28 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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