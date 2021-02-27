İtalya Serie A'nın 24. haftasında Mert Çetin ile Koray Günter'in formasını giydiği Hellas Verona ile Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Hellas Verona ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Juventus maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 22:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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