27 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

İtalya Serie A'nın 24. haftasında ile 'in formasını giydiği ile 'ın formasını giydiği karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Juventus maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 22:45'te 'te canlı yayınlanacak.

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