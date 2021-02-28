Almanya Bundesliga 23. haftasında Mainz 05 ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mainz 05 - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Mainz 05 ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Mainz 05 - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAINZ 05 - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mainz 05 - Augsburg maçı 28 Şubat Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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