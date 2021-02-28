28 Şubat 2021, Pazar
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Lille - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig
Fransa Ligue 1'de Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Lille - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Lille ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LILLE - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lille - Strasbourg maçı 28 Şubat Pazar günü saat 19:05'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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