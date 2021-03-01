01 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United 0-2 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool 4 maç sonra kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.03.2021

'in 26. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı ve ligde 4 maç aradan sonra galip geldi.

Lig sonuncusu , arka arkaya yaşadığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerileyen son şampiyon 'u ağırladı.

Jones'un 48 ve Bryan'ın (kendi kalesine) 64. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Liverpool, ligdeki 4 maçlık yenilgi serisini noktaladı.

Liverpool'da oynayan milli futbolcu , 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 43'e çıkardı.

C. Palace ve Fulham yenişemedi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Milan Roma'yı deplasmanda devirdi! Milan Roma'yı deplasmanda devirdi!
Napoli 10 kişi kalsa da kazanmasını bildi Napoli 10 kişi kalsa da kazanmasını bildi
Dev maçta gol sesi çıkmadı! Dev maçta gol sesi çıkmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör