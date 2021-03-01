01 Mart 2021, Pazartesi
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Sheffield United 0-2 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool deplasmanda Sheffield United ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı ve ligde 4 maç aradan sonra galip geldi.
Lig sonuncusu Sheffield United, arka arkaya yaşadığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerileyen son şampiyon Liverpool'u ağırladı.
Jones'un 48 ve Bryan'ın (kendi kalesine) 64. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Liverpool, ligdeki 4 maçlık yenilgi serisini noktaladı.
Liverpool'da oynayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Liverpool, puanını 43'e çıkardı.
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