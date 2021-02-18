19 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Braga 0 - 2 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Roma hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

'nda , 10 kişi kalan rakibi karşısında deplasmanda 2 gol bularak avantajı yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. devi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 25 Şubat'taki rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

Roma'ya galibiyeti getiren goller ve 'dan gelirken, ev sahibi ekip 54. dakikada 'nun kırmızı kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamladı.

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