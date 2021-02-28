28 Şubat 2021, Pazar
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Crystal Palace - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Crystal Palace ile Fulham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Crystal Palace ile Fulham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CRYSTAL PALACE - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Crystal Palace - Fulham maçı 28 Şubat Pazar günü saat 15:00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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