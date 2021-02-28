28 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Fulham maçı 28 Şubat Pazar günü saat 15:00'te 'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tottenham - Burnley maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Tottenham - Burnley maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Leicester City - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Leicester City - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Juventus deplasmanda takıldı! Juventus deplasmanda takıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör