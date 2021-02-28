28 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 3 - 0 Genoa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter adım adım şampiyonluğa!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

İtalya Serie A'da lider Inter, 24. hafta maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ekibi, Genoa karşısında da hata yapmadı ve , ve 'le 3 golle 3 puana uzandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında lider Inter, konuk ettiği 'yı 3-0 yendi.

Ligin şampiyonluk favorilerinden Inter, 'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ligin orta sıralarındaki Genoa'yı ağırladı.

Maça hızlı başlayan taraf olan Inter, henüz 1. dakikada Belçikalı ile 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra iki takım da karşılıklı tehlikeli ataklar geliştirse de devreye ev sahibi takımın üstünlüğüyle gidildi.

yarının 69. dakikasında Inter, Matteo Darmain ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

77. dakikada da Alexis , mavi-siyahlılar adına farkı 3'e yükselterek, maçın skorunu tayin etti: 3-0.

Böylece 3 puanı 3 golle alan Inter, galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Puanını 56'ya yükselten mavi-siyahlılar, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 7'ye, 3. sıradaki Juventus ile puan farkını ise 10'e çıkardı.

Inter ayrıca son 8 maçtır da yenilgi yüzü görmedi.

Genoa ise 26 puanla 13. sırada yer bulurken, bu sezonki 10. yenilgisini Inter karşısında aldı.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda ise Atalanta deplasmanda Sampdoria'yı 2-0, Udinese evdinde Fiorentina'yı 1-0, Cagliari de deplasmanda Crotone'yi 2-0 yendi.

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