28 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 0 - 0 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dev maçta gol sesi çıkmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geldi. Dev maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'in 26. haftasındaki - karşılaşması 0-0 sonuçlandı.

Haftaya 2. sırada başlayan Manchester United, 5. sıradaki Chelsea'ye konuk oldu.

Golsüz tamamlanan maç sonunda puanını 50'ye çıkaran Manchester United ile lider arasındaki fark, 12 puana yükseldi. Chelsea de puanını 44 yaptı.

'ne katılma mücadelesi veren ise sahasında 'yi 4-0 yendi.

ekibinin gollerini, 2 ve 55. dakikada , 15. dakikada , 31. dakikada attı.

Bir maç eksiği bulunan Tottenham, 39 puanla 8. sırada yer aldı.

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