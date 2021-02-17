Luis Suarez: Kimse benden kurtulamayacak

Atletico Madrid'de göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran Luis Suarez çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suarez, "Bazı insanlar hala bu seviyede olabileceğime inanmıyordu. Ben hala aynı coşkuya sahibim.'' dedi.

Luis Suarez, bu sezon gösterdiği performans hakkında açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki yıldız, ''Atletico'da olduğunuz için futbolun seçkinlerindesiniz. Bazı insanlar hala bu seviyede olabileceğime inanmıyordu. Ben hala aynı coşkuya sahibim.'' dedi.



Suarez'in futbolu ne zaman bırakacağı merak edilirken bu konu hakkında; ''Kimse benden kurtalamayacak, ne zaman gideceğime ben karar vereceğim.'' ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid ile bu seviyede olmayı beklemediğini ama bu durumdan çok keyif aldığını söyleyen Uruguaylı, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone için de övgü dolu sözler söyledi.

Atletico Madrid forması ile şu ana kadar 22 maça çıkan golcü, 16 gol atarken 2 de asist yaptı.

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