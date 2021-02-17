17 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Luis Suarez: Kimse benden kurtulamayacak

Luis Suarez: Kimse benden kurtulamayacak
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

'de göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suarez, "Bazı insanlar hala bu seviyede olabileceğime inanmıyordu. Ben hala aynı coşkuya sahibim.'' dedi.

, bu sezon gösterdiği performans hakkında açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki yıldız, ''Atletico'da olduğunuz için futbolun seçkinlerindesiniz. Bazı insanlar hala bu seviyede olabileceğime inanmıyordu. Ben hala aynı coşkuya sahibim.'' dedi.

Suarez'in futbolu ne zaman bırakacağı merak edilirken bu konu hakkında; ''Kimse benden kurtalamayacak, ne zaman gideceğime ben karar vereceğim.'' ifadelerini kullandı.

ile bu seviyede olmayı beklemediğini ama bu durumdan çok keyif aldığını söyleyen , Atletico Madrid Teknik Direktörü için de övgü dolu sözler söyledi.

Atletico Madrid forması ile şu ana kadar 22 maça çıkan golcü, 16 gol atarken 2 de asist yaptı.

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