28 Şubat 2021, Pazar
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Verona 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Verona sahasında Juventus'u konuk etti. 2 golün çıktığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Serie A'nın 24. hafta maçında Juventus deplasmanda Verona ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Juventus'un golü 49. dakikada Cristiano Ronaldo'dan gelirken, ev sahibinin golü ise 77'de Barak'tan geldi.
Karşılaşmada milli yıldızımız Merih Demiral ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada yer aldı.
Bu sonuçla birlikte Verona 35 puana yükselirken, Juventus ise 46 puana ulaştı.
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