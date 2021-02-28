28 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Verona 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus deplasmanda kayıp!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

İtalya 'nın 24. haftasında sahasında 'u konuk etti. 2 golün çıktığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

'nın 24. hafta maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Juventus'un golü 49. dakikada 'dan gelirken, ev sahibinin golü ise 77'de Barak'tan geldi.

Karşılaşmada milli yıldızımız ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada yer aldı.

Bu sonuçla birlikte Verona 35 puana yükselirken, Juventus ise 46 puana ulaştı.

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