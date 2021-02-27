27 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leipzig 3-2 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Sörloth Leipzig'i galibiyete taşıdı

Sörloth Leipzig'i galibiyete taşıdı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

'nın 23. haftasında , sahasında 'ı Trabzonsporlu eski futbolcu 'un 90+3. dakikada attığı golle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

, 'nın 23. haftasında 'da 'ı konuk etti.

Borussia Mönchengladbach, 6. dakikada penaltıdan ve 19. dakikada 'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha üstün performans sergileyen Leipzig, 57. dakikada ve 66. dakikada 'in topu filelere göndermesiyle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında ile bir gol daha bulan Leipzig, müsabakan 3-2 galip ayrıldı.

Leipzig ligde üst üste beşinci galibiyetini alarak puanını 50'ye çıkardı ve lider 'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Borussia Mönchengladbach ise 33 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.

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