23 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

'in 18. hafta erteleme maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta erteleme maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Southampton maçı 23 Şubat Salı günü saat 21:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Porto antrenmanında kalp krizi şoku! Porto antrenmanında kalp krizi şoku!
Juve 3 puanı 3 golle aldı! Juve 3 puanı 3 golle aldı!
Sevilla seriyi 6 maça çıkardı! Sevilla seriyi 6 maça çıkardı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör