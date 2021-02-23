İngiltere Premier Lig'in 18. hafta erteleme maçında Leeds United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leeds United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta erteleme maçında Leeds United ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leeds United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Southampton maçı 23 Şubat Salı günü saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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