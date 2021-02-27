İspanya La Liga'nın 25. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sevilla - Barcelona maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 18:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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