14 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 0 - 0 Brest (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lille evinde yara aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'de 25. hafta mücadelesinde lider , evinde ile golsüz berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Lille, sahasında ağır yara aldı.

'de 25. hafta maçında sahasında 'i ağırladı. Üst üste galibiyetlerini sürdürmek isteyen Lille, Brest karşısında gol sevinci yaşayamadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Lille, ikinci 'nin 1 puan önünde 55 puanla liderliğini sürdürürken, Brest 31 puana yükseldi.

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