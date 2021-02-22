İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Brighton ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Brighton ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Crystal Palace maçı 22 Şubat Pazartesi günü saat 23:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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