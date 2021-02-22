22 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Crystal Palace maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.02.2021

'in 25. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Crystal Palace maçı 22 Şubat Pazartesi günü saat 23:00'te 'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus - Crotone maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus - Crotone maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiliz basınının gündeminde! Ozan için iyi haber... İngiliz basınının gündeminde! "Ozan için iyi haber..."
Korku dolu anlar! Bilincini kaybetti… Korku dolu anlar! Bilincini kaybetti…
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör