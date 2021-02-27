27 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Marsilya'nın yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli oldu!

Marsilya'nın yeni teknik direktörü belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Marsilya'nın sahibi , kulüp başkanını görevden aldı. McCourt ayrıca teknik direktörlük koltuğunu ise 'ye teslim etti.

Marsilya ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulübün sahibi ABD'li iş adamı , başkan Eyraud'un görevine son vererek yerine kulüpte futbol direktörlüğü yapan 34 yaşındaki 'yı atadı.

Andre Villas-Boas'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna da oturdu. 60 yaşındaki Arjantinli teknik adam ile Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Güney Amerika'da birçok kulüp çalıştıran Sampaoli, Şili Milli Takımı ile 2015 Copa America'yı kazandı. Arjantin Milli Takımı'nın yanı sıra Sevilla ve Santos'ta da görev alan Sampaoli, son olarak Atletico Mineiro'nun teknik direktörlüğü yaptı.

Olympique Marsilya, Ligue 1'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından taraftarların antrenman tesislerine saldırmasıyla gündeme gelmişti.

Portekizli teknik direktör Boas ise, Celtic'te forma giyen Olivier Ntcham'ın transferi sürecinde yönetimle ters düşerek 2 Şubat'ta istifa etmişti.

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