13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Paris Saint-Germain 2 - 1 Nice (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG yeniden koltuğa oturdu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

'de Saint-Germain sahasında 'i ağırladı. Paris ekibi sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

'de zirve heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta mücadelesinde Saint-Germain, 'i konuk etti. , ve 'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Deplasman ekibinin tek golünü ise kaydetti.

Bu sonuçla PSG puanını 54'e yükseltip maç fazlasıyla lider olurken, Nice 29 puanla 14. sırada kaldı.

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