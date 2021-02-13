Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain sahasında Nice'i ağırladı. Paris ekibi sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fransa Ligue 1'de zirve heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, Nice'i konuk etti. PSG, Draxler ve Kean'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Deplasman ekibinin tek golünü ise Lopes kaydetti.

Bu sonuçla PSG puanını 54'e yükseltip maç fazlasıyla lider olurken, Nice 29 puanla 14. sırada kaldı.

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