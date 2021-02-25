Serie A'da Torino-Sassuolo maçı Covid-19 nedeniyle ertelendi

İtalya Serie A'nın 24. haftasında oynanması planlanan Torino-Sassuolo maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarının çokluğu nedeniyle 17 Mart tarihine ertelendi.

İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan açıklamada, 24. haftanın açılış maçı olan Torino-Sassuolo müsabakasının, 17 Mart Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, erteleme nedeni belirtilmezken, İtalyan basınındaki haberlere göre, Torino takımında 7'si oyuncu, 2'si teknik heyetten olmak üzere 9 kişide Covid-19'un İngiltere'de görülen daha bulaşıcı türüne rastlandı.

Torino takımı, dün de artan vakalar sebebiyle antrenman yapamamıştı.

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