25 Şubat 2021, Perşembe
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Serie A'da Torino-Sassuolo maçı Covid-19 nedeniyle ertelendi
İtalya Serie A'nın 24. haftasında oynanması planlanan Torino-Sassuolo maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarının çokluğu nedeniyle 17 Mart tarihine ertelendi.
İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan açıklamada, 24. haftanın açılış maçı olan Torino-Sassuolo müsabakasının, 17 Mart Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.
Açıklamada, erteleme nedeni belirtilmezken, İtalyan basınındaki haberlere göre, Torino takımında 7'si oyuncu, 2'si teknik heyetten olmak üzere 9 kişide Covid-19'un İngiltere'de görülen daha bulaşıcı türüne rastlandı.
Torino takımı, dün de artan vakalar sebebiyle antrenman yapamamıştı.
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