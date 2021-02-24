24 Şubat 2021, Çarşamba
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Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı: 'Baba sen n'aptın ya'
Fransa ekibi Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda şut çalışması yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve, 'Baba, sen n'aptın ya' notunu ekledi.
Lille, sosyal medya hesabından takımın yıldız oyuncularından Yusuf Yazıcı'nın antrenmandaki şut çalışmalarının görüntülerini paylaştı. Fransız ekibi görüntü paylaşımına Türk bayrağını ve 'Baba, sen n'aptın ya' notunu da ekledi.
Lille'nin bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü.
🇹🇷 Baba, sen n'aptın ya @yaziciyusuf97 🎯😱😱😱 pic.twitter.com/LzxLcMia9l— LOSC Lille EN (@LOSC_EN) February 24, 2021
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