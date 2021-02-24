24 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı: 'Baba sen n'aptın ya'

Lille'den Yusuf paylaşımı: 'Baba sen n'aptın ya'
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

ekibi , milli futbolcu 'nın antrenmanda şut çalışması yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve, 'Baba, sen n'aptın ya' notunu ekledi.

, sosyal medya hesabından takımın yıldız oyuncularından 'nın antrenmandaki şut çalışmalarının görüntülerini paylaştı. ekibi görüntü paylaşımına bayrağını ve 'Baba, sen n'aptın ya' notunu da ekledi.

Lille'nin bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

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