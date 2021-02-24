24 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hayatını kaybeden 21 yaşındaki Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi kimdir? Neden öldü?

Willy Ta Bi kimdir? Neden öldü?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

İtalya ekiplerinden 'da forma giyen , 21 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyasını yasa boğan haberin ardından birçok kişi arama motorlarında genç futbolcunun ölüm sebebini ve hayatını araştırdı. Peki, Willy Ta Bi kimdir? Neden öldü?

İtalya ekiplerinden 'da forma giyen 21 yaşındaki , yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören genç futbolcu zorlu hastalığı yenemedi. Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

WILLY TA BI KİMDİR?

5 Aralık 1999 yılında 'nde dünyaya geldi. Willy Ta Bi, futbola ülkesinde başladı. ve formaları giydi. Ardından 2019'da Serie A'nın yolunu tuttu ve Atalanta'ya transfer oldu. Temmuz 2019'da kısa süreli macerası yaşayan Ta Bi, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Willy Ta Bi, 23 Şubat 2021'de 21 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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