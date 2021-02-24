Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Bayern Münih, İtalyan takımı Lazio'yu deplasmanda 4-1 mağlup ederek büyük bir avantaj sağladı. Bayern'de forma giyen Jamal Musiala karşılaşmada attığı gol ile turnuvanın en erken gol atan İngiliz futbolcusu oldu.

Bayern Münih'in 2017'de Chelsea'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jamal Musiala, yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, Lazio deplasmanında fırtına gibi eserken Musiala da 24. dakikada sahneye çıktı.

Hansa Flick'in bu sezon forma vermeye başladığı 17 yaşındaki orta saha, Lazio deplasmanında tarihe geçti.



Bayern'in ikinci golünü atan Jamal Musiala, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz futbolcu (17 yıl ve 363 gün) oldu.

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