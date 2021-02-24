24 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio-Bayern Münih maçında Jamal Musiala tarihe geçti

Bedelsiz geldi tarihe geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

Son dakika spor haberleri: son 16 Turu ilk maçında ekibi , takımı 'yu deplasmanda 4-1 mağlup ederek büyük bir avantaj sağladı. 'de forma giyen Jamal karşılaşmada attığı gol ile turnuvanın en erken gol atan İngiliz futbolcusu oldu.

'in 2017'de 'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jamal , yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Son 16 Turu'nda Münih, deplasmanında fırtına gibi eserken Musiala da 24. dakikada sahneye çıktı.

'in bu sezon forma vermeye başladığı 17 yaşındaki orta saha, Lazio deplasmanında tarihe geçti.

Bayern'in ikinci golünü atan , Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz futbolcu (17 yıl ve 363 gün) oldu.

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