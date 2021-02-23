24 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United 3 - 0 Southampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leeds evinde rahat kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

'de 18. hafta erteleme maçında , sahasında 'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, , ve Raphinha kaydetti.

'de 18. hafta erteleme maçında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 3 puanı 3 golle aldı.

'e galibiyeti getiren golleri, 47'de , 78'de ve 84'te Raphinha kaydetti.

Bu sonuçla Leeds United puanını 35'e yükseltirken, Southampton 30 puanda kaldı.

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