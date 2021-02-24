İspanya La Liga'nın 1. hafta erteleme maçında Barcelona ile Elche karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 1. hafta erteleme maçında Barcelona ile Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Elche maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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