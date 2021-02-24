24 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Barcelona - Cadiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

'nın 1. hafta erteleme maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 1. hafta erteleme maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Elche maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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