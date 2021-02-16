16 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United Mason Greenwood'un sözleşmesini uzattı

ManU genç yıldızıyla sözleşme uzattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

ngiltere Premier Lig ekiplerinden , 19 yaşındaki oyuncusu 'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontrat süresi 2025'in haziran ayına kadar uzatılan 19 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesine, bir sezonluk opsiyon maddesi de eklendi.

'ın altyapısına 7 yaşında katılan İngiliz oyuncu Greeenwood, A takımda 82 karşılamada 21 gole imza attı.

Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncuları arasında gösterilen Greenwood, yüksek performansının ardından İngiltere Milli Takımı'na da seçilerek bir maçta görev aldı.

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