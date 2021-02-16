Manchester United Mason Greenwood'un sözleşmesini uzattı

ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 19 yaşındaki oyuncusu Mason Greenwood'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontrat süresi 2025'in haziran ayına kadar uzatılan 19 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesine, bir sezonluk opsiyon maddesi de eklendi.

Manchester United'ın altyapısına 7 yaşında katılan İngiliz oyuncu Greeenwood, A takımda 82 karşılamada 21 gole imza attı.

Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncuları arasında gösterilen Greenwood, yüksek performansının ardından İngiltere Milli Takımı'na da seçilerek bir maçta görev aldı.

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