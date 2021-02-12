Hakan Çalhanoğlu Milan'dan ayrılacak mı? Kulübün CEO'su açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, kulübün yükselişinin baş mimarları olarak görülen Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic ve Donnarumma'nın takımda kalması için yoğun çaba harcıyor.

Hakan Çalhanoğlu'yla yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Milan, takımın yıldızları İbrahimovic ve Donnarumma'yı da tutmak istiyor. Kulübün CEO'su Ivan Gazidis, sözleşmesi sezon sonunda bitecek üç isimle kontrat yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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