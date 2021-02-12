13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu Milan'dan ayrılacak mı? Kulübün CEO'su açıkladı

Hakan Milan'dan ayrılacak mı? Kulüp CEO'su açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.02.2021

İtalya Serie A ekiplerinden , kulübün yükselişinin baş mimarları olarak görülen , Zlatan Ibrahimovic ve 'nın takımda kalması için yoğun çaba harcıyor.

'yla yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren , takımın yıldızları ve 'yı da tutmak istiyor. Kulübün CEO'su , sözleşmesi sezon sonunda bitecek üç isimle kontrat yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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