Porto Hentbol kalecisi Alfredo Quintana aklp krizi geçirdi

Son dakika spor haberleri! Porto Hentbol Takımının Kübalı kalecisi Quintana, takımı ile çıktığı antrenmanda kalp krizi geçirdi. Tecrübeli kaleci hakkında ilk bilgi yere yığılınca hemen Sao Joao Hastanesi’ne kaldırıldı.

Porto Hentbol Takımının Kübalı kalecisi Quintana, takımı ile çıktığı antrenmanda kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Portekiz menşeili RTP SPOR Gazetesi, Quintana'nın kalp krizi geçirdiğine ilişkin ilk bilgileri yayımladı.

RTP'de yayımlanan habere göre, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana çıkan Quintana; "kötü hissettiğini" söylemesine rağmen antrenmana devam etti. Porto Hentbol Takımı kalecisi aniden yere yığılınca hemen Porto'da bulunan Sao Joao Hastanesi'ne kaldırıldı.

Porto'dan konuyla ilgili açıklama geldi

Kübalı kaleci Alfredo Quintana'nın antrenman sırasında kalp krizi geçirmesi üzerine Porto'nun internet adresinden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Kübalı kaleci Quintana'nın kalp krizi geçirdiği doğrulandı.









Porto ile 10 yılda 10 kupa kazandı

Küba doğumlu Alfredo Quintana, Kübalı olmasına karşın kendini Portekiz Milli Takımının kaleciliğini yapıyor. 2014 yılından bu yana Portekiz ile 56 maça çıkan Quintana, aynı zamanda 2010'dan beri FC Porto'nun kalesini koruyor. Porto ile 10 yılda 10 kupa kazanan sporcunun kalp krizi geçirmesi, kulüp destekçilerini yasa boğdu.

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