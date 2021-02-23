23 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Porto Hentbol kalecisi Alfredo Quintana aklp krizi geçirdi

Porto antrenmanında kalp krizi şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

Son dakika spor haberleri!  Hentbol Takımının Kübalı kalecisi Quintana, takımı ile çıktığı antrenmanda kalp krizi geçirdi. Tecrübeli kaleci hakkında ilk bilgi yere yığılınca hemen ’ne kaldırıldı.

Hentbol Takımının Kübalı kalecisi Quintana, takımı ile çıktığı antrenmanda kalp krizi geçirerek yere yığıldı. menşeili , Quintana'nın kalp krizi geçirdiğine ilişkin ilk bilgileri yayımladı.

RTP'de yayımlanan habere göre, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana çıkan Quintana; "kötü hissettiğini" söylemesine rağmen antrenmana devam etti. kalecisi aniden yere yığılınca hemen Porto'da bulunan 'ne kaldırıldı.

Porto'dan konuyla ilgili açıklama geldi

Kübalı kaleci 'nın antrenman sırasında kalp krizi geçirmesi üzerine Porto'nun internet adresinden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Kübalı kaleci Quintana'nın kalp krizi geçirdiği doğrulandı.




Porto ile 10 yılda 10 kupa kazandı

doğumlu Alfredo Quintana, Kübalı olmasına karşın kendini Portekiz Milli Takımının kaleciliğini yapıyor. 2014 yılından bu yana Portekiz ile 56 maça çıkan Quintana, aynı zamanda 2010'dan beri 'nun kalesini koruyor. Porto ile 10 yılda 10 kupa kazanan sporcunun kalp krizi geçirmesi, kulüp destekçilerini yasa boğdu.

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