Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı
2018 yılından bu yana Juventus'ta forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Serie A devinden ayrılıyor. Libero gazetesinde görev yapan Fabio Santini, Ronaldo'nun ayrılık kararını menajeri Jorge Mendes'e ilettiğini duyururken, 36 yaşındaki futbolcunun gitmek istediği takımı da açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
İtalyan devi Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılıyor.
Libero gazetesinde görev yapan Fabio Santini, 7 Gold kanalında yaptığı açıklamalarda oyuncunun ayrılık kararı aldığını ifade etti.
Santini'nin açıklamasında, Cristiano Ronaldo'nun ayrılık kararını menajeri Jorge Mendes'e ilettiği ve yeni bir macera istediği iddia edildi.
"PSG'YE GİTMEYİ PLANLIYOR"
Cristiano Ronaldo'nun yeni durağına ilişkin de açıklamada bulunan Santini, "Portekizli yıldız, Fransa'ya PSG'ye gitmeyi planlıyor. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Juventus'un da bir süredir oyuncunun yüksek maaşından dolayı rahatsız olduğu ve yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyordu.
2018 yılından bu yana Juventus formasını terleten Ronaldo, bu sezon çıktığı 28 maçta 25 gol ve 3 asist kaydetti.
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