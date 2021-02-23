23 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

2018 yılından bu yana Juventus'ta forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Serie A devinden ayrılıyor. Libero gazetesinde görev yapan Fabio Santini, Ronaldo'nun ayrılık kararını menajeri Jorge Mendes'e ilettiğini duyururken, 36 yaşındaki futbolcunun gitmek istediği takımı da açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

devi 'un Portekizli süperstarı , takımdan ayrılıyor.

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

gazetesinde görev yapan , 7 Gold kanalında yaptığı açıklamalarda oyuncunun ayrılık kararı aldığını ifade etti.

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Santini'nin açıklamasında, 'nun ayrılık kararını menajeri 'e ilettiği ve yeni bir macera istediği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

"PSG'YE GİTMEYİ PLANLIYOR"

'nun yeni durağına ilişkin de açıklamada bulunan Santini, "Portekizli yıldız, 'ya 'ye gitmeyi planlıyor. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

'un da bir süredir oyuncunun yüksek maaşından dolayı rahatsız olduğu ve yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyordu.

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

2018 yılından bu yana formasını terleten Ronaldo, bu sezon çıktığı 28 maçta 25 gol ve 3 asist kaydetti.

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