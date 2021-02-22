Real Madrid'den dünya yıldızlarına rekor transfer ücreti! Mbappe ve Haaland...
İspanya La Liga'nın devlerinden Real Madrid, transferde gözünü kararttı. Madrid ekibi, Premier Lig gibi bir çok ligden dev kulüplerin radarında olan Kylian Mbappe ve Erling Haaland için, dudak uçuklatan bir bonservis bedeli ödeyecek. İşte o rakam...
İspanya La Liga'da zirve yarışını lider Atletico Madrid'in 3 puan gerisinde sürdüren Real Madrid, transferde son yıllarda koruduğu sessizliğini bozacak. Özellikle son dönemde süperstar transferlerinin sayısını azaltan ve altyapısından yetiştirdiği genç oyuncularla yoluna devam eden Madrid, Los Galacticos ruhunu geri getirecek dev transferler yapacak. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan, Kylian Mbappe ve Erling Haaland için dudak uçuklatan bir teklif yapmaya hazırlanan İspanyol ekibi, bu transferlerle de bir rekora imza atacak.
İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre Real Madrid'in bu transferde işi çok zor. Bu iki futbolcu için eflatun beyazlıların kasasından toplamda 852 milyon Euro çıkacağını belirten İspanyollar, son yıllarda bütçe küçülmesine giden Madrid'im işinin oldukça zor olduğunu belirtti.
Bonservis bedeli olarak 300 milyondan fazla ödemesi beklenen Real Madrid'in, bu 2 oyuncuya 6 yıllık sözleşme karşılığında imza attırması bekleniyor. Oyunculara ödeyeceği maaşıyla beraber 852 milyon Eura'ya ulaşacak olan bu rakam, İspanyol ekibini zorlayabilir.
İspanyol ekibinin Mbappe'ye 432 milyon Euro, Haaland'a ise 120 mliyon Euro vermeyi düşündüğü kaydediliyor.
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