22 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'den dünya yıldızlarına rekor transfer ücreti! Mbappe ve Haaland...

Real Madrid'den rekor transfer ücreti! Mbappe ve Haaland...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

'nın devlerinden , transferde gözünü kararttı. ekibi, gibi bir çok ligden dev kulüplerin radarında olan ve için, dudak uçuklatan bir bonservis bedeli ödeyecek. İşte o rakam...

'da zirve yarışını lider 'in 3 puan gerisinde sürdüren , transferde son yıllarda koruduğu sessizliğini bozacak. Özellikle son dönemde süperstar transferlerinin sayısını azaltan ve altyapısından yetiştirdiği genç oyuncularla yoluna devam eden , ruhunu geri getirecek dev transferler yapacak. 'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan, ve için dudak uçuklatan bir teklif yapmaya hazırlanan ekibi, bu transferlerle de bir rekora imza atacak.

'nin haberine göre Real Madrid'in bu transferde işi çok zor. Bu iki futbolcu için eflatun beyazlıların kasasından toplamda 852 milyon Euro çıkacağını belirten İspanyollar, son yıllarda bütçe küçülmesine giden Madrid'im işinin oldukça zor olduğunu belirtti.

Bonservis bedeli olarak 300 milyondan fazla ödemesi beklenen Real Madrid'in, bu 2 oyuncuya 6 yıllık sözleşme karşılığında imza attırması bekleniyor. Oyunculara ödeyeceği maaşıyla beraber 852 milyon Eura'ya ulaşacak olan bu rakam, İspanyol ekibini zorlayabilir.

İspanyol ekibinin Mbappe'ye 432 milyon Euro, Haaland'a ise 120 mliyon Euro vermeyi düşündüğü kaydediliyor.

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