İspanya La Liga'nın 24. haftasında Barcelona ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Barcelona ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Cadiz maçı 21 Şubat Pazar günü saat 16:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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