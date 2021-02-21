21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Barcelona - Cadiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

'nın 24. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Cadiz maçı 21 Şubat Pazar günü saat 16:00'da 'ta canlı yayınlanacak.

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