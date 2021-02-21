Almanya Bundesliga 22. haftasında Hoffenheim ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Hoffenheim ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOFFENHEIM - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Werder Bremen maçı 21 Şubat Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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