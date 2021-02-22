Ozan Kabak İngiltere'de gündem oldu! Liverpool...

Galatasaray alt yapısından çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak, ara transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'a transfer olmuştu. Genç futbolcu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla beğenileri toplarken, ligde yüzü gülmedi. İşte İngiliz basınının o sözleri...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a ocak ayı transfer döneminde giden Ozan Kabak, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında Leicester City'e 3-1 mağlup olurken ardından Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 yenmeyi başarmışlardı. Ancak ligdeki kötü gidişini sürdüren Kırmızılar, son olarak Merseyside derbisinde Everton'a 2-0 yenilmişti.

Milli futbolcunun şanssız başlangıcı, İngiliz basınının da dikkatini çekti. The Guardian'da Jonathan Wilson imzalı haberde, "Ozan Kabak için iyi haber: Bundan kötüsü olamazdı" başlığını kullanarak, oyuncunun Liverpool'un kötü dönemine denk geldiğine değinildi ve genç yıldızın hata yaptıkça olgunlaşacağına dikkat çekildi.

Öte yandan Give Me Sport adlı internet sitesi ise Ozan Kabak'ın Everton derbisindeki performansıyla ilgili, "Ozan Kabak'ın Merseyside derbisinin ilk yarısındaki kabusu" başlığını kullandı.

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