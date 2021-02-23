23 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Osasuna 0-2 Sevilla (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sevilla seriyi 6 maça çıkardı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

İspanya 'nın 24. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Mücadeleyi misafir takım 2-0 kazandı ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

'nın 24. hafta karşılaşmasında , 'yı ağırladı. Mücadeleyi Sevilla 2-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada ve 49'da kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Osasuna 25 puanda kaldı. Sevilla ise galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve 48 puana yükseldi.

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