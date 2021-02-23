İspanya La Liga'nın 24. haftasında Osasuna sahasında Sevilla'yı konuk etti. Mücadeleyi misafir takım 2-0 kazandı ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

La Liga'nın 24. hafta karşılaşmasında Osasuna, Sevilla'yı ağırladı. Mücadeleyi Sevilla 2-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Diego Carlos ve 49'da de Jong kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Osasuna 25 puanda kaldı. Sevilla ise galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve 48 puana yükseldi.

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