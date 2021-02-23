23 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 3-0 Crotone (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juve 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

İtalya Serie A'nın 23. haftasında temsilcimiz 'ın formasını giydiği , sahasında 'yi ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.

Şampiyonluk adaylarından , ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan 'yi Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi takım, 38. dakikada Portekizli yıldızı 'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının son anlarında Juventus, 45+1. dakikada Ronaldo'nun bir kez daha kafa vuruşundan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Juventus, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda, Juventus 66. dakikada Weston McKennie ile skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Juventus, Crotone karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 45'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı. Juventus'un 53 puanlı lider Inter ile arasında 8 puan bulunuyor.

12 puanla son sırada yer alan Crotone ise bu sezonki 17. yenilgisini Juventus karşısında aldı ve bu haftayı da puansız geçti.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu , karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca mücadele etti.

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