19 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Leeds United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

'in 25. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Leeds United maçı 19 Şubat Cuma günü saat 23:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayern'de şok sakatlık! EURO 2020'yi kaçıracak Bayern'de şok sakatlık! EURO 2020'yi kaçıracak
Arminia Bielefeld - Wolfsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Arminia Bielefeld - Wolfsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Harry Kane için dudak uçuklatan istek! Harry Kane için dudak uçuklatan istek!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör